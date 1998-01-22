Марфа Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

18.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Алхимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Алхимов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Алхимов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Алхимова - Перова Роза Ивановна

Отец ребёнка: Алхимов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Алхимова -Лаврова Луиза Ивановна

Отец ребёнка: Алхимов Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алхимов Иван Тихонович

Смерть
18.09.1973
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