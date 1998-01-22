Марфа Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти18.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Алхимов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Алхимов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Алхимова - Перова Роза Ивановна
Отец ребёнка: Алхимов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Алхимова -Лаврова Луиза Ивановна
Отец ребёнка: Алхимов Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1973