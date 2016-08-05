(Коробова) Ирина Михайловна
Место рожденияЛенинакан, Таджикистан
Дата рождения14.01.1962
Дата смерти05.08.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1962
Отец: Коробов Михаил
Мать: не указана
Ленинакан, Таджикистан
Бракосочетание
05.09.2003
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.08.2016
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно