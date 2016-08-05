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(Коробова) Ирина Михайловна

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Место рождения

Ленинакан, Таджикистан

Дата рождения

14.01.1962

Дата смерти

05.08.2016

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1962

Отец: Коробов Михаил

Мать: не указана

Ленинакан, Таджикистан
Бракосочетание
05.09.2003

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
05.08.2016
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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