Анисимов Андрей "кабан" Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Андрей "кабан" Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.2008

Сын: Фунтиков Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Фунтикова Екатирина Олеговна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
24.06.2020

Сын: Фунтиков Арсений Андреевич

Мать ребёнка: Фунтикова Екатирина Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фунтикова Екатирина Олеговна

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