Анисимов Андрей "кабан" Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.2008
Сын: Фунтиков Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Фунтикова Екатирина Олеговна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
24.06.2020
Сын: Фунтиков Арсений Андреевич
Мать ребёнка: Фунтикова Екатирина Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно