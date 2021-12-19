Агеева Надежда Ильинична
женский, родилась 30.09.1928, Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
умерла 2004
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеев Вячеслав Семёнович
Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
2004