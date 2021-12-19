Агеева Надежда Ильинична 30.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Агеева Надежда Ильинична

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась 30.09.1928, Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

умерла 2004

Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Вячеслав Семёнович

Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
2004

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