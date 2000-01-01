Воронов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: Воронова Пелагея Семёновна

Смерть
1956
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