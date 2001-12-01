Гогина (Судомойкина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогина (Судомойкина) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1913

Дочь: Осипова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Гогин Иван Эрнестович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогин Иван Эрнестович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Капиталина Ивановна

Отец ребёнка: Гогин Иван Эрнестович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гогин Николай Иванович

Отец ребёнка: Гогин Иван Эрнестович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Гогин Иван Эрнестович

Смерть
Неизвестно
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