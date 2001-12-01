Гогина (Судомойкина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1913
Дочь: Осипова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Гогин Иван Эрнестович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Капиталина Ивановна
Отец ребёнка: Гогин Иван Эрнестович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гогин Иван Эрнестович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Гогин Иван Эрнестович
Смерть
Неизвестно