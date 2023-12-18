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Сморыго Самуил Илларионович

Место рождения

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

21.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1877 ст.

Отец: Сморыго Илларион Иосифович

Мать: Сморыго Ксения Васильевна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Жена: Сморыго Ефимия Евлампьевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1897 ст.

Дочь: Сморыго Фёкла Самуйловна

Мать ребёнка: Сморыго Ефимия Евлампьевна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1900 ст.

Сын: Сморыго Семён Самуйлович

Мать ребёнка: Сморыго Ефимия Евлампьевна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1902 ст.

Сын: Сморыго Иван Самуйлович

Мать ребёнка: Сморыго Ефимия Евлампьевна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1904 ст.

Дочь: Сморыго Ефросинья Самуйловна

Мать ребёнка: Сморыго Ефимия Евлампьевна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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