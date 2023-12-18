Сморыго Самуил Илларионович
Место рождения
Дата рождения21.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1877 ст.
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1897 ст.
Дочь: Сморыго Фёкла Самуйловна
Мать ребёнка: Сморыго Ефимия Евлампьевна
Рождение ребёнка
17.04.1900 ст.
Мать ребёнка: Сморыго Ефимия Евлампьевна
Рождение ребёнка
19.10.1902 ст.
Мать ребёнка: Сморыго Ефимия Евлампьевна
Рождение ребёнка
19.05.1904 ст.
Дочь: Сморыго Ефросинья Самуйловна
Мать ребёнка: Сморыго Ефимия Евлампьевна
Смерть
Неизвестно