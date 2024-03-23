Молчанова Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Молчанов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1906

Сын: Молчанова Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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