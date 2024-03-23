Молчанова Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Молчанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1906
Сын: Молчанова Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Молчанов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно