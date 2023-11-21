Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1784
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Bilinski Konstanty
Отец ребёнка: Bilinski Joannes (Jan)
Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
1787
Сын: Bilinski Theodorus
Отец ребёнка: Bilinski Joannes (Jan)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bilinski Joannes (Jan)
Смерть
Неизвестно