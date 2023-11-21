Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1755 и 1765 г.р.

Дети

Около 1785 г.р.
1787 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1784

Муж: Bilinski Joannes (Jan)

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Bilinski Konstanty

Отец ребёнка: Bilinski Joannes (Jan)

Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Bilinski Theodorus

Отец ребёнка: Bilinski Joannes (Jan)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bilinski Joannes (Jan)

Смерть
Неизвестно
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