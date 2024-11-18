Лапина (Кастарная) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1849 ст.
В Ревизские сказки Беловской волости Суджанского уезда по 9-й ревизии (ГА Курской области, ф.184, оп.2, д.896, стр. 201) за 1850г. указан возраст 1 год, что дает год рождения ~1849 В Ревизские сказки ... Показать все
Бракосочетание
С 1865 по 1867 ст.
В Исповедных ведомостях прихожан церквей Суджанского уезда (ГА Курской области, ф.217, оп.2, д.60, стр. 123) за 1867г. указан возраст 18 лет, что дает год рождения ~1849, и факт замужества
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Лапин Лукьян Софронович
Умер в 1876г. возрасте 1 года (ГА Курской области, ф.217, опись 3, дело 310, стр 586)
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.
Дочь: Лапина Васса Лукьяновна
Отец ребёнка: Лапин Лукьян Софронович
ГА Курской области, ф.217, опись 3, дело 314, стр 1363
Рождение ребёнка
С 1881 по 1883 ст.
Отец ребёнка: Лапин Лукьян Софронович
В 1912 году осужден в возрасте 30 лет, что дает год рождения с 1881 по 1883гг..
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.
Дочь: Лапина Дарья Лукьяновна
Отец ребёнка: Лапин Лукьян Софронович
ГА Курской области, ф.217, опись 3, дело 331, стр 372
Место жительства
1891 ст.
Шипунова, Барнаульский округ, Сибирский край
Скорее всего переселилась с семьей около 1890-1892 годов на Алтай в Томскую губернию Барнаульский округ Касмалинская волость д.Шипунова (данные подтверждаются указанным местом проживания его сына в св... Показать все
Смерть
Неизвестно