Лапина (Кастарная) Евдокия Алексеевна Около 1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапина (Кастарная) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Кастарной Алексей Ионович

Мать: Кастарная Прасковья Ивановна

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
В Ревизские сказки Беловской волости Суджанского уезда по 9-й ревизии (ГА Курской области, ф.184, оп.2, д.896, стр. 201) за 1850г. указан возраст 1 год, что дает год рождения ~1849 В Ревизские сказки ... Показать все
Бракосочетание
С 1865 по 1867 ст.

Муж: Лапин Лукьян Софронович

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
В Исповедных ведомостях прихожан церквей Суджанского уезда (ГА Курской области, ф.217, оп.2, д.60, стр. 123) за 1867г. указан возраст 18 лет, что дает год рождения ~1849, и факт замужества
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Лапин Андрей Лукьянович

Отец ребёнка: Лапин Лукьян Софронович

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
Умер в 1876г. возрасте 1 года (ГА Курской области, ф.217, опись 3, дело 310, стр 586)
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.

Дочь: Лапина Васса Лукьяновна

Отец ребёнка: Лапин Лукьян Софронович

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
ГА Курской области, ф.217, опись 3, дело 314, стр 1363
Рождение ребёнка
С 1881 по 1883 ст.

Сын: Лапин Даниил Лукьянович

Отец ребёнка: Лапин Лукьян Софронович

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
В 1912 году осужден в возрасте 30 лет, что дает год рождения с 1881 по 1883гг..
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.

Дочь: Лапина Дарья Лукьяновна

Отец ребёнка: Лапин Лукьян Софронович

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
ГА Курской области, ф.217, опись 3, дело 331, стр 372
Место жительства
1891 ст.
Шипунова, Барнаульский округ, Сибирский край
Скорее всего переселилась с семьей около 1890-1892 годов на Алтай в Томскую губернию Барнаульский округ Касмалинская волость д.Шипунова (данные подтверждаются указанным местом проживания его сына в св... Показать все
Смерть
Неизвестно

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