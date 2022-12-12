Исраелян Эдуард Агаронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исраелян Эдуард Агаронович

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Место рождения

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

12.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1952

Отец: Исраелян Агарон Осипович

Мать: Асрян Аршалуйс Саркисовна

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1980

Сын: Исраелян Аршак Эдуардович

Мать ребёнка: Исраелян Сусанна Григорьевна

Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
04.12.1982

Сын: Исраелян Ваграм Эдуардович

Мать ребёнка: Исраелян Сусанна Григорьевна

Армянская ССР, г. Ереван
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исраелян Сусанна Григорьевна

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