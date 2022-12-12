Исраелян Эдуард Агаронович
Место рождения
Дата рождения12.03.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1952
Рождение ребёнка
27.11.1980
Сын: Исраелян Аршак Эдуардович
Мать ребёнка: Исраелян Сусанна Григорьевна
Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
04.12.1982
Сын: Исраелян Ваграм Эдуардович
Мать ребёнка: Исраелян Сусанна Григорьевна
Армянская ССР, г. Ереван
Бракосочетание
Неизвестно