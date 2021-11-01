Касалинская (Карпова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасалинская (Карпова) Вера

Касалинская (Карпова) Вера

Место рождения

Старое Матюшкино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1960

Дата смерти

?.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Матюшкино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1978

Дочь: Арапова (Касалинская) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Касалинский Виктор

Старое Матюшкино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1978

Дочь: Шишкина (Касалинская) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Касалинский Виктор

Старое Матюшкино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1978

Дочь: Баландина (Касалинская) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Касалинский Виктор

Старое Матюшкино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1980

Муж: Касалинский Виктор

Старое Матюшкино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
?.11.2021
Старое Матюшкино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.