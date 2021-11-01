Касалинская (Карпова) Вера
Место рождения
Дата рожденияДо 1960
Дата смерти?.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1978
Дочь: Арапова (Касалинская) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Касалинский Виктор
Рождение ребёнка
22.04.1978
Дочь: Шишкина (Касалинская) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Касалинский Виктор
Рождение ребёнка
После 1978
Дочь: Баландина (Касалинская) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Касалинский Виктор
Бракосочетание
До 1980
Муж: Касалинский Виктор
Смерть
?.11.2021