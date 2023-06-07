Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Хиония Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Алексеев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1800