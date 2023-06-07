Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Хиония Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1799

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1800
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