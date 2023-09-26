Матрена Ивановна
Место рождениядеревня Титово, Ярославская губерния Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Титово, Ярославская губерния Российская империя
Бракосочетание
09.06.1869
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.11.1876
Сын: Щенников Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.03.1913