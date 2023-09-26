Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ивановна

Место рождения

деревня Титово, Ярославская губерния Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Титово, Ярославская губерния Российская империя
Бракосочетание
09.06.1869

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.11.1876

Сын: Щенников Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.03.1913
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