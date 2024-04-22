Пивоваров Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения26.02.1902
Дата смерти17.01.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1902
Бракосочетание
25.10.1928
Рождение ребёнка
02.08.1932
Сын: Пивоваров Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Покровская Надежда Капитоновна
Рождение ребёнка
04.05.1934
Сын: Пивоваров Виктор Александрович
Мать ребёнка: Покровская Надежда Капитоновна
Рождение ребёнка
14.09.1936
Сын: Пивоваров Юрий Александрович
Мать ребёнка: Покровская Надежда Капитоновна
Смерть
17.01.1943
Якшино, Калининский муниципальный район, Тверская область