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Пивоваров Александр Иванович

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Место рождения

Першино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

26.02.1902

Дата смерти

17.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1902

Отец: Пивоваров Иван Михайлович

Мать: Пивоварова Агафья Петровна

Першино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
25.10.1928

Жена: Покровская Надежда Капитоновна

Рождение ребёнка
02.08.1932

Сын: Пивоваров Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Покровская Надежда Капитоновна

Рождение ребёнка
04.05.1934

Сын: Пивоваров Виктор Александрович

Мать ребёнка: Покровская Надежда Капитоновна

Рождение ребёнка
14.09.1936

Сын: Пивоваров Юрий Александрович

Мать ребёнка: Покровская Надежда Капитоновна

Смерть
17.01.1943
Якшино, Калининский муниципальный район, Тверская область
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