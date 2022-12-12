Алипкин Давид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1905 ст.
Дочь: Алипкина Антонина Давидовна
Мать ребёнка: Алипкина Христина Георгиевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Доброводье, Севский муниципальный район, Брянская область
На 1905 год - крестьянин села Доброводье Стрелецкой волости Севского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно