Алипкин Давид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алипкин Давид Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1905 ст.

Дочь: Алипкина Антонина Давидовна

Мать ребёнка: Алипкина Христина Георгиевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Доброводье, Севский муниципальный район, Брянская область
На 1905 год - крестьянин села Доброводье Стрелецкой волости Севского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алипкина Христина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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