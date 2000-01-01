Слюнина (Балицкая) (Балицкая) Анна Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 25.12.1906
Дата смертиОколо 30.12.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слюнин Тимофей Иванович
Смерть
Около 30.12.1966