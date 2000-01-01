Слюнина (Балицкая) (Балицкая) Анна Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюнина (Балицкая) (Балицкая) Анна Казимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 25.12.1906

Дата смерти

Около 30.12.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слюнин Тимофей Иванович

Смерть
Около 30.12.1966
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