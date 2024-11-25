Кинеев (Димитриева) Прасковья 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев (Димитриева) Прасковья

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1793

Дети
Кинеев Стефан23.12.1813 г.р.
Кинеев Гавриил24.04.1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
23.12.1813

Сын: Кинеев Стефан

Отец ребёнка: Васильев Филип

Рождение ребёнка
24.04.1819

Сын: Кинеев Гавриил

Отец ребёнка: Васильев Филип

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кинеев Федул

Отец ребёнка: Васильев Филип

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Филиппова) Александра

Отец ребёнка: Васильев Филип

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кинеев Иван

Отец ребёнка: Васильев Филип

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