Кинеев (Димитриева) Прасковья
женский, родилась 1793
Дети
Кинеев Стефан23.12.1813 г.р.
Кинеев Гавриил24.04.1819 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1813
Сын: Кинеев Стефан
Отец ребёнка: Васильев Филип
Рождение ребёнка
24.04.1819
Сын: Кинеев Гавриил
Отец ребёнка: Васильев Филип
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кинеев Федул
Отец ребёнка: Васильев Филип
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Филиппова) Александра
Отец ребёнка: Васильев Филип
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кинеев Иван
Отец ребёнка: Васильев Филип