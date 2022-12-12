Жильцова (Якунина) Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцова (Якунина) Татьяна Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1860

Муж: Жильцов Флор Лаврентьевич

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.09.1864

Сын: Жильцов Михаил Флорович

Отец ребёнка: Жильцов Флор Лаврентьевич

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жильцов Иван Флорович

Отец ребёнка: Жильцов Флор Лаврентьевич

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно
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