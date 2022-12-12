Жильцова (Якунина) Татьяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1860
Рождение ребёнка
28.09.1864
Отец ребёнка: Жильцов Флор Лаврентьевич
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жильцов Флор Лаврентьевич
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно