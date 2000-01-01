Мощалков Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМощалков Василий Кузьмич

Мощалков Василий Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мощалков Кузьма Антонович

Мать: Мощалкова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мощалков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мощалкова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мощалков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Мощалкова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мощалков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мощалкова Мария Семеновна

Кунцево
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close