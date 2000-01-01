Мощалков Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мощалков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мощалкова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мощалков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Мощалкова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мощалков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мощалкова Мария Семеновна
Кунцево
Смерть
Неизвестно