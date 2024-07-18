Марфа Ларионова
Место рождениядеревня Новая Котякова, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1862 и 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1864
Отец: Ларион Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Бракосочетание
28.05.1884
Муж: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно