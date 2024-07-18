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Марфа Ларионова

Место рождения

деревня Новая Котякова, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1862 и 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1864

Отец: Ларион Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Бракосочетание
28.05.1884

Муж: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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