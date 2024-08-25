Обухова (Першикова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1889
Сельцы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1890 ст.
Дочь: Щукина (Обухова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Обухов Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно