Обухова (Першикова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Першикова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1889

Муж: Обухов Михаил Андреевич

Сельцы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1890 ст.

Дочь: Щукина (Обухова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Обухов Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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