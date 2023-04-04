Макутонин Рафаил Янкелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Макутонин Янкель Бенционович
Мать: ?
Бракосочетание
1902
Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мира
Мать ребёнка: Кальманова, Макутонина Хана (Калмановна?)
Смерть
?.05.1942
Миоры, Миорский район, Витебская область
Причина смерти: Холокост