Макутонин Рафаил Янкелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакутонин Рафаил Янкелевич

Макутонин Рафаил Янкелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Макутонин Янкель Бенционович

Мать: ?

Бракосочетание
1902

Жена: Кальманова, Макутонина Хана (Калмановна?)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1910

Сын: Макутонин Соломон (Сальян) Рафолович

Мать ребёнка: Кальманова, Макутонина Хана (Калмановна?)

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мира

Мать ребёнка: Кальманова, Макутонина Хана (Калмановна?)

Смерть
?.05.1942
Миоры, Миорский район, Витебская область
Причина смерти: Холокост
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close