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Сырчиков Геннадий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?

Отец: Сырчиков Павел

Мать: Сырчикова Прасковья

Рождение ребёнка
19.05.1970

Дочь: Вожакова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Сырчикова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1972

Дочь: Степнова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Сырчикова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1976

Дочь: Дормьер Юлия Геннадьевна

Мать ребёнка: Сырчикова Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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