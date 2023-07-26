Сырчиков Геннадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?
Отец: Сырчиков Павел
Мать: Сырчикова Прасковья
Рождение ребёнка
19.05.1970
Дочь: Вожакова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Сырчикова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1972
Дочь: Степнова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Сырчикова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1976
Дочь: Дормьер Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: Сырчикова Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно