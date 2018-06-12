Чербаева (Исмагилова) Мигрикамал
Место рожденияг.Стерлитамак Башкортостан
Дата рождения05.01.1926
Дата смерти12.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1926
Отец: Исмагилов Газизулла
г.Стерлитамак Башкортостан
Смерть
12.06.2018
г. Стерлитамак Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г. Стерлитамак Новое кладбище Башкортостан