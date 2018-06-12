Чербаева (Исмагилова) Мигрикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чербаева (Исмагилова) Мигрикамал

Место рождения

г.Стерлитамак Башкортостан

Дата рождения

05.01.1926

Дата смерти

12.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1926

Отец: Исмагилов Газизулла

Мать: Исмагилова Марфуга Ахматджановна

г.Стерлитамак Башкортостан
Смерть
12.06.2018
г. Стерлитамак Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г. Стерлитамак Новое кладбище Башкортостан
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