Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Романовна

Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Сергей Романович

Отец ребёнка: Саутов Роман Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Георгий Романович

Отец ребёнка: Саутов Роман Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Петр Романович

Отец ребёнка: Саутов Роман Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1908

Дочь: Никулина Саутова Елена Романовна

Отец ребёнка: Саутов Роман Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.