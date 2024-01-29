Константинова Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Иван Романович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Константинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Константинов Иван Романович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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