Ширшова Наталия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.
Отец ребёнка: Ширшов Афанасий Иванов
Деревни Нератовки крестьянин Афанасий Иванов Ширшев и законна жена его Наталия Антонова,оба православные
Смерть
Неизвестно