Ширшова Наталия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова Наталия Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Афанасий Иванов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.

Сын: Ширшов Елисей Афанасьев

Отец ребёнка: Ширшов Афанасий Иванов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Афанасий Иванов Ширшев и законна жена его Наталия Антонова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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