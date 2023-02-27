Сопрунов Корней
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сопрунов Степан
Мать: (Сопрунова) Акулина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Супрунова) Анна
Мать ребёнка: не указана
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно