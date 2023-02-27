Сопрунов Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопрунов Корней

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сопрунов Степан

Мать: (Сопрунова) Акулина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Супрунова) Анна

Мать ребёнка: не указана

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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