Тевс Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1904
Дочь: Фризен Анна Петровна
Мать ребёнка: Тевс Наталья
с. Каменка, Никопольская область
Рождение ребёнка
09.12.1908
Дочь: Дик (гёрц) (görz) Мария Петровна
Мать ребёнка: Тевс Наталья
с. Николаевка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
28.12.1918
Сын: Тевс Иван
Мать ребёнка: Тевс Наталья
г.Кривой Рог
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тевс Пётр Петрович
Мать ребёнка: Тевс Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Тевс Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Тевс Наталья
Смерть
1921