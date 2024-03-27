Тевс Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тевс Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тевс Пётр

Мать: Аганета

Рождение ребёнка
03.10.1904

Дочь: Фризен Анна Петровна

Мать ребёнка: Тевс Наталья

с. Каменка, Никопольская область
Рождение ребёнка
09.12.1908

Дочь: Дик (гёрц) (görz) Мария Петровна

Мать ребёнка: Тевс Наталья

с. Николаевка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
28.12.1918

Сын: Тевс Иван

Мать ребёнка: Тевс Наталья

г.Кривой Рог
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тевс Пётр Петрович

Мать ребёнка: Тевс Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Тевс Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Тевс Наталья

Смерть
1921
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