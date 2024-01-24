Смалюк Галина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Смалюк Трофим
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Кухарчук Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кухарчук Василий
Рождение ребёнка
07.04.1959
Сын: Кухарчук Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кухарчук Василий
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Кухарчук Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кухарчук Василий
Смерть
2013