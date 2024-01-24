Смалюк Галина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смалюк Галина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Смалюк Трофим

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кухарчук Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кухарчук Василий

Майков, Рівненська область
Рождение ребёнка
07.04.1959

Сын: Кухарчук Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кухарчук Василий

Майков, Рівненська область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Кухарчук Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кухарчук Василий

Майков, Рівненська область
Смерть
2013
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