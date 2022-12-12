Пирогов Стефан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пирогов Герасим Стефанович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
14.05.1904
Дочь: Пирогова Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирогова Марфа Стефановна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирогова Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирогова Матрена Стефановна
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно