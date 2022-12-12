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Пирогов Стефан

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Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Пирогов Герасим Стефанович

Мать ребёнка: Мария

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Дочь: Пирогова Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Мария

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Марфа Стефановна

Мать ребёнка: Мария

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Мария

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Матрена Стефановна

Мать ребёнка: Мария

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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