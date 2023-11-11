Леденёв Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденёв Максим
Отец ребёнка: Леденёв Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леденёва) Олеся
Отец ребёнка: Леденёв Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леденёва) Юлия
Отец ребёнка: Леденёв Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леденёв Владимир