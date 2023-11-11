Леденёв Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеденёв Светлана

Леденёв Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденёв Максим

Отец ребёнка: Леденёв Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леденёва) Олеся

Отец ребёнка: Леденёв Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леденёва) Юлия

Отец ребёнка: Леденёв Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденёв Владимир

Мы используем куки для улучшения работы сайта.