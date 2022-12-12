Иванцов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.
Мать ребёнка: Иванцова Мария Павловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Место жительства
1876 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин заштатного города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно