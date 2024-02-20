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Юрченко Павел Иванович

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Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

29.10.1906

Дата смерти

26.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1906

Отец: Юрченко Иван Яковлевич

Мать: Юрченко Елена Платоновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
20.01.1930

Жена: Юрченко Евдокия Григорьевна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
30.12.1930

Дочь: Тамара Павловна

Мать ребёнка: Юрченко Евдокия Григорьевна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
23.09.1939

Дочь: Михайлова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Юрченко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко Мария Васильевна

Смерть
26.12.1979
УССР г. Донецк
Похороны
Неизвестно
г. Донецк, Украина
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