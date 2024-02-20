Юрченко Павел Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения29.10.1906
Дата смерти26.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1906
Отец: Юрченко Иван Яковлевич
Мать: Юрченко Елена Платоновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
20.01.1930
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
30.12.1930
Дочь: Тамара Павловна
Мать ребёнка: Юрченко Евдокия Григорьевна
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
23.09.1939
Дочь: Михайлова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Юрченко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрченко Мария Васильевна
Смерть
26.12.1979
УССР г. Донецк
Похороны
Неизвестно
г. Донецк, Украина