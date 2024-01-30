Кушева (Зайкова) Татьяна Ильина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смерти22.11.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кушев Егор Парамонов
Рождение ребёнка
26.04.1846
Сын: Кушев Тимофей Егоров
Отец ребёнка: Кушев Егор Парамонов
Кушова, Верхкамский округ, Уральская область
Смерть
22.11.1848
39 лет от родов