Кушева (Зайкова) Татьяна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушева (Зайкова) Татьяна Ильина

Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

22.11.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушев Егор Парамонов

Рождение ребёнка
26.04.1846

Сын: Кушев Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Кушев Егор Парамонов

Кушова, Верхкамский округ, Уральская область
Смерть
22.11.1848
39 лет от родов

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