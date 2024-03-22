Bemel Jerome Frankel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bemel Jerome Frankel

Место рождения

Port Arthur, Jefferson, Texas, United States

Дата рождения

23.12.1931

Дата смерти

24.12.1981

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1931

Отец: Bemel Abe

Мать: (Bagelman) Ida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
01.04.1950
Смерть
24.12.1981
Похороны
1981

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