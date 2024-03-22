Bemel Jerome Frankel
Место рожденияPort Arthur, Jefferson, Texas, United States
Дата рождения23.12.1931
Дата смерти24.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1931
Отец: Bemel Abe
Мать: (Bagelman) Ida
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
01.04.1950
Смерть
24.12.1981
Похороны
1981