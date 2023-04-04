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Блувштейн Яков
Блувштейн Яков
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1880
Дата смерти
1936
Пол
Мужской
Отец
Блувштейн Исер Лейб
1833 г.р.
Мать
Блувштейн ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1880
Отец:
Блувштейн Исер Лейб
Мать:
Блувштейн ?
Смерть
1936
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