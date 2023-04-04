Блувштейн Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлувштейн Яков

Блувштейн Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1880

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1880

Отец: Блувштейн Исер Лейб

Мать: Блувштейн ?

Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close