Козлова (Яковлева) Раиса ?.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова (Яковлева) Раиса

Место рождения

Russia

Дата рождения

?.08.1922

Дата смерти

29.06.1981

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1922

Отец: Яковлев Александр

Мать: Яковлева Агафья

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Николай

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

Рождение ребёнка
02.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

Смерть
29.06.1981

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