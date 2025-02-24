Козлова (Яковлева) Раиса
Место рожденияRussia
Дата рождения?.08.1922
Дата смерти29.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1922
Отец: Яковлев Александр
Мать: Яковлева Агафья
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Николай
Рождение ребёнка
01.01.1947
Рождение ребёнка
02.01.1949
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1966
Смерть
29.06.1981