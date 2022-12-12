Сизова Ульяна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти16.11.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1802
Муж: Сизов Иван Веденеев
Рождение ребёнка
06.12.1807
Сын: Сизов Николай Иванов
Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев
Рождение ребёнка
15.03.1820
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев
Смерть
16.11.1844
Причина смерти: Естественная смерть/старость