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Сизова Ульяна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

16.11.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1802

Муж: Сизов Иван Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1807

Сын: Сизов Николай Иванов

Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.03.1820

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Сизов Иван Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
16.11.1844
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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