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Петряшев Федор Васильев

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Место рождения

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 637
Военная служба
01.11.1916 ст.
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Болезнь, поместили в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 637
Смерть
Неизвестно
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