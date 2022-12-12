Петряшев Федор Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 637
Военная служба
01.11.1916 ст.
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Болезнь, поместили в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 637
Смерть
Неизвестно