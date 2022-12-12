Рогачева Свитыч (Карповa) Верa Павловнa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева Свитыч (Карповa) Верa Павловнa

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1895

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Карпов Павел Иванович

Мать: Карпова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Иллич-Свитыч Глеб Владиславович

Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий

Рождение ребёнка
1885

Сын: Иллич-Свитыч Иван Владиславович

Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий

Рождение ребёнка
1886

Сын: Иллич-Свитыч Марк Владислович

Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогачёв Дмитрий Михайлович

Смерть
После 1895
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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