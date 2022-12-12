Рогачева Свитыч (Карповa) Верa Павловнa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1885
Сын: Иллич-Свитыч Глеб Владиславович
Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Иллич-Свитыч Иван Владиславович
Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иллич-Свитыч Марк Владислович
Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1895
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область