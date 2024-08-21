Алексей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Осипович

Место рождения

Федяево, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

До 1690 г.р.

Мать

До 1690 г.р.

Жена

До 1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: Осип Терентьевич

Мать: Варвара Давыдовна

Федяево, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1722

Жена: Ксения

Федяево, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1722
Федяево, Свердловский район, Северный край
496 19 92. 952 об стр. Деревня Федяево. Осип Терентьевич и его жена Варвара. Их дети Алексей и Иван. У Алексея жена Ксения. 1722г.
Смерть
После 1722
Федяево, Шуйский район, Северный край

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