Устинья Парфеновна
Место рожденияс. Никольское, Фатежской округи, Курского уезда
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Тимофей
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Шпилева) Пелагея
Отец ребёнка: Шпилев Тимофей
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шпилев Егор
Отец ребёнка: Шпилев Тимофей
Смерть
Неизвестно