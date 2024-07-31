Устинья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья Парфеновна

Устинья Парфеновна

Место рождения

с. Никольское, Фатежской округи, Курского уезда

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Тимофей

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Шпилева) Пелагея

Отец ребёнка: Шпилев Тимофей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шпилев Егор

Отец ребёнка: Шпилев Тимофей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.