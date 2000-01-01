Мовкаленко Анисим (Олег) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМовкаленко Анисим (Олег)

Мовкаленко Анисим (Олег)

avatar

Место рождения

деревня Каличкино Монастырский сельсовет

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мовкаленко Гаврила

Мать: не указана

деревня Каличкино Монастырский сельсовет
Рождение ребёнка
05.02.1948

Дочь: Саратовкина Светлана

Мать ребёнка: Мовкаленко Надежда Федоровна

Томск
Рождение ребёнка
06.?.1950

Сын: Мовкаленко Валерий

Мать ребёнка: Мовкаленко Надежда Федоровна

Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовкаленко Надежда Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close