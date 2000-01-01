Мовкаленко Анисим (Олег)
Место рождениядеревня Каличкино Монастырский сельсовет
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мовкаленко Гаврила
Мать: не указана
деревня Каличкино Монастырский сельсовет
Рождение ребёнка
05.02.1948
Дочь: Саратовкина Светлана
Мать ребёнка: Мовкаленко Надежда Федоровна
Томск
Рождение ребёнка
06.?.1950
Сын: Мовкаленко Валерий
Мать ребёнка: Мовкаленко Надежда Федоровна
Томск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно