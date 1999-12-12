Никитенко (Королева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитенко (Королева) Нина Ивановна

Никитенко (Королева) Нина Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.01.1930

Дата смерти

12.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1949

Дочь: Никитенко Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Никитенко Николай Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1949

Дочь: Разумная (Никитенко) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Никитенко Николай Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1951

Дочь: Разумная (Никитенко) Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Никитенко Николай Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
12.12.1999
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.