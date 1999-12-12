Никитенко (Королева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.01.1930
Дата смерти12.12.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1949
Дочь: Никитенко Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Никитенко Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1949
Дочь: Разумная (Никитенко) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Никитенко Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1951
Дочь: Разумная (Никитенко) Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Никитенко Николай Иванович
Смерть
12.12.1999