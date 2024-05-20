Счастливцева Параскева Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903 ст.
Отец: Счастливцов Павел Иванов
Мать: Александра Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1924
Дочь: Кощеева Елена Михайлова
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Васильевич
Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кощеев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кощеев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1938
Дочь: Куртеева Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Куртеев Константин Степанович
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва