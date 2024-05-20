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Счастливцева Параскева Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903 ст.

Отец: Счастливцов Павел Иванов

Мать: Александра Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртеев Константин Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1924

Дочь: Кощеева Елена Михайлова

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Васильевич

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кощеев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кощеев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1938

Дочь: Куртеева Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Куртеев Константин Степанович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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