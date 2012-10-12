Прудников Евгений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудников Евгений Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2012

Отец: Прудников Андрей Валерьевич

Мать: не указана

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