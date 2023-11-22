Могильниченко (Кудинова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильниченко (Кудинова) Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудинов Алексей

Мать: Кудинова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильниченко Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Могильниченко Юрий Валериевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильниченко Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Могильниченко Юрий Валериевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могильниченко Юрий Валериевич

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