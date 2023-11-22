Могильниченко (Кудинова) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудинов Алексей
Мать: Кудинова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильниченко Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Могильниченко Юрий Валериевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильниченко Сергей Юрьевич
Отец ребёнка: Могильниченко Юрий Валериевич
Бракосочетание
Неизвестно