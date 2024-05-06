Глубокая Екатерина Никифоровна Около 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глубокая Екатерина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1838

Муж: Глубокий Филипп Елисеевич

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Глубокий Павла Антоновна

Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1841

Дочь: (Глубокая) Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Глубокая Степанида Фмлипповна

Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Глубокий Иван Антонович

Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1846

Дочь: Глубокая Анна Филипповна

Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.12.1848 ст.

Дочь: Глубокая Анна Филипповна

Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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