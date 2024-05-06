Глубокая Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1838
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Глубокий Павла Антоновна
Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич
Рождение ребёнка
01.11.1841
Дочь: (Глубокая) Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Глубокая Степанида Фмлипповна
Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич
Рождение ребёнка
03.12.1846
Дочь: Глубокая Анна Филипповна
Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич
Рождение ребёнка
07.12.1848 ст.
Дочь: Глубокая Анна Филипповна
Отец ребёнка: Глубокий Филипп Елисеевич
Смерть
Неизвестно